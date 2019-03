فيديو يوضح مسار الطائرة الإثيوبية المنكوبة قبل اختفائها من الرادار

حصل " اليوم السابع " على مقطع فيديو يوضح مسار الطائرة الاثيوبية المنكوبة، منذ مغادرتها مطار أديس أبابا، وحتى اختفاءها عن الرادار.

وأكدت الخطوط الجوية الاثيوبية، أن 6 مصريين كانوا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، طراز "بوينغ 737" التى تحطمت صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، بعد ست دقائق فقط من مغادرتها أديس أبابا.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، إنشاءها مركز معلومات للركاب الذين كانوا على متن الطائرة التى تحطمت وهى فى طريقها إلى نيروبى، ووضع أرقام هواتف عائلة أو أصدقاء من كانوا على الطائرة، والتأكد من تفاصيل بيان الركاب.

An Ethiopian Airlines Boeing 737 has crashed en route from Addis Ababa to Nairobi with 149 passengers and eight crew believed to be on board, the airline has said. #ET302 pic.twitter.com/YSOE0VQ6uZ