فيديو لهروب المساجين من "وادى النطرون" ضمن أحراز "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها فيديو لهروب المساجين من سجن وادى النطرون.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعرضت المحكمة الحرز الثانى وهو عبارة مظروف بيج اللوان ويحمل رقم 10، بداخلة حافظة مستندات بداخله أسطوانة لهروب المساجين من سجن وادى النطرون والمفرغ من قبل المحكمة فى جلسة سابقة، وبداخلة فيديو عبارة عن فيديو مدته دقيقتين و17 ثانية لهروب المساجين من سجن وادى النطرون.

وسلمت المحكمة الأسطوانة للفنى لعرضها، وبداخلها مقطع فيديو لهروب المساجين من وادى النطرون، وظهر أثناء عرض الفيديو لافتة مدون عليها ليمان 410، ويصور مجموعة من الأشخاص يسيرون بطريقة غير منتظمة.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.