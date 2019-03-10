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فيديو..كامل الوزير يتعهد بتطوير مرافق النقل: "هتبقى من أنجح وأحسن الوزارات"

الأحد، 10 مارس 2019 11:43 ص
فيديو..كامل الوزير يتعهد بتطوير مرافق النقل: "هتبقى من أنجح وأحسن الوزارات" اللواء كامل الوزير
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".

وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي، "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقونى فى وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقونى فى وسطهم بالليل والفجر، وان شاء الله هنثبت لسيادتك ولكل المصريين، ان مصر لما يتوفر ليها قيادة سياسية واعية عاوزة تغير بلدها كل المصريين هايقفوا وراها".

وتابع قائلا:"هنوعد أن وزارة النقل هتبقى من أنجح وأحسن وزارات الدولة وهتبقى قاطرة التنمية إن شاء الله لكل مصر".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ان شاء الله ... 👍انت لها. يافندم

أن شاء الله واحنا. كلنا ثقه في ذلك

ربنا يعينكم يافندم

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