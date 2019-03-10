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فيديو..الرئيس السيسي يرقى اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق

الأحد، 10 مارس 2019 02:25 م
فيديو..الرئيس السيسي يرقى اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق الرئيس عبد الفتاح السيسى يرقى اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق
كتب محمد الجالى - سمير حسنى - محسن البديوى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

من جانبه تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".

 

وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسي، "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقونى فى وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقونى فى وسطهم بالليل والفجر، وان شاء الله هنثبت لسيادتك ولكل المصريين، ان مصر لما يتوفر ليها قيادة سياسية واعية عاوزة تغير بلدها كل المصريين هايقفوا وراها".

 
 

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

💐👏 تهانينا القلبية💐💐💐

ده نتيجة الوفاء وحب الوطن واخلاص سيادتكم في خدمة الوطن الغالى

تستحقون كل الخير وبجداره 👏💐👍

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى حتى النخاع

اخيرا

اخيرا بعد مجهود سنين  مبروك سيادة الفريق  تاخرت من وقت افتتاح قناه السويس الجديدة 

عدد الردود 0

بواسطة:

الهرميل .طنطا

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سيادة الفريق كامل الوزير

حقيقة مؤكدة  وبلا شك  يقولها كل وطنى مخلص  يحب هذا البلد ...انتما فخر لمصر وفخر لكل المصريين المخلصين ..حفظكما الله من كل سوء ووفقكم للخير والنهوض بأمنا الغالية مصر..

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