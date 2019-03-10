فيديو..الرئيس السيسي يرقى اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

من جانبه تعهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل، قائلا: "هنثبت لكل المصريين ان احنا مش وحشين وان احنا ناس مصريين وطنيين بنحب بلدنا زى كل المصريين فى كل قطاعات الدولة".