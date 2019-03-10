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غرفة شركات السياحة: خدمات خمس نجوم للحج البرى ويبدأ من 53 ألف جنيه

الأحد، 10 مارس 2019 11:06 ص
غرفة شركات السياحة: خدمات خمس نجوم للحج البرى ويبدأ من 53 ألف جنيه حجاج _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، إن الحج البرى يقتصر تنظيمه فقط على شركات السياحة، وهو الأقل سعرا فى الحج المصرى بأكمله، رغم أنه يتمتع بالعديد من المميزات التى توفرها شركات السياحة، والتى يتم تقديمها لحجاج الأربع والخمس نجوم.

وأشار فى بيان صحفى اليوم، الأحد، إلى أن وزارة السياحة وغرفة الشركات تولى اهتماما كبيرا للحج البرى، باعتباره حج البسطاء، موضحا أن برامج الحج البرى السياحية تضمن وسائل نقل متميزة، مصاحبة للحاج طوال رحلته، وبموديلات لا تقل عن عام 2010، ويتم فحصها بمراكز الفحص التابعة لوزارة الداخلية ويكون السائق معتمدا من وزارة السياحة ولدينا كافة المعلومات الخاصة به، إلى جانب المرافق المتخصص صاحب الخبرة فى التعامل مع المواقف المختلفة.

وأشار إلى وجود سيارات احتياطي فى مناطق مختلفة داخل الأراضى المصرية والأردنية والسعودية التي يمر بها الحج البري للتدخل الفوري في حالة أي عطل أو طارئ وهناك تنسيق تام بين السلطات في الدول الثلاث لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج البري.

وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن مدة برنامج الحج البرى من 18 إلى 20 يوما، ما يمنحهم فترة كافية للتمتع روحيا بالأماكن المقدسة، والعبادة وأداء المناسك، مشيرا لوجود مشرف مرافق لكل مجموعة يتولى التوعية الدينية بخطوات أداء المناسك والأسلوب، وتابع بأن أسعار الحج البرى تتناسب مع كافة الشرائح فى المجتمع وخاصة المواطن البسيط، علاوة على أن المشرفين التابعين للشركات يتولون إنهاء الإجراءات نيابة عن الحاج.

ويتضمن برنامج الحج البرى الكثير من الخدمات المختلفة للحاج بداية من الوجبات الساخنة والمشروبات طوال الرحلة نهاية بالسكن والتنقل بجانب خيام مميزة ومجهزة للحجاج بالمشاعر المقدسة بنفس الخدمات، وتقدم شركات السياحة ميزة كبري للحج البري تجعله يقترب من البرامج السياحية المرتفعة وهى ما يعرف بالتحسين، حيث يقيم الحاج لعدة أيام بفنادق الخمس نجوم القريبة من المسجد الحرام والتي تقدم بوفيه مفتوحا خلالها، وقال إن العام الماضى كانت حصة الحج البرى 12 ألف تأشيرة، تقدم لها 40 ألف مواطنا، متوقعا تزايد الإقبال خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن حجاج البرى يتمتعون بتأمين طبى مماثل لباقى البرامج، سواء 4 أو 5 نجوم، ولكن يزيد الحج البرى فى وجود تأمين إضافى على الأتوبيس، وتبدأ أسعار الحج البرى من 53 ألف جنيه.


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