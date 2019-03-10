video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 02:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمرو أديب لراغبى الوظائف الحكومية: "راتبها صغير وقرفها كتير"

الأحد، 10 مارس 2019 01:00 ص
عمرو أديب لراغبى الوظائف الحكومية: "راتبها صغير وقرفها كتير" عمرو أديب
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

علق الإعلامي عمرو أديب، على تهافت الشباب على التقدم لأي وظيفة حكومية وترك القطاع الخاص، وانتظار البعض وظائف الجهاز الإداري للدولة دون التحرك للبحث عن أي فرص عمل أخرى، قائلًا: "عاوزين تشتغلوا في الحكومة لية، ده مرتبها صغير وقرفه كتير".

وقال أديب، خلال برنامجه " الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"،: إن الحكومة أصبحت لا تُعين أحد في الفترة الحالية، مضيفًا:" الشباب لما يدخلوا في الوظائف الحكومية يهملوا فى عملهم ويقولوا على قد فلوسهم، طب ما تسيبها يا جدع وشوف وظيفة خاصة".

وفى سياق آخر، طالب بهدم مبنى مجمع التحرير والاستفادة منه ماليًا بعد نقل المكاتب والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن : "مجمع التحرير موجود فى مكان لوز، ولا بد من الاستفادة منه وتحويله لفندق أو مكاتب إدارية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" لـ"عمرو أديب": تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن واقعة فيديو مركز "كبد الزقازيق"

عمرو اديب

الحكومه

الوظائف

الحكايه




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة