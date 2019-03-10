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الأحد، 10 مارس 2019 02:42 م
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ضبط 895 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الأحد، 10 مارس 2019 01:14 م
ضبط 895 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و895 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1045 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمنى، صباح اليوم.
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وجندي هارب، وقضية سلاح أبيض، و95 قضية تموين متنوعة، و92 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 329 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.
 

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