ضبط خارجين عن القانون باستهداف بؤر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والدقهلية

فى واقعة لافتة، شهدت محافظة الدقهلية وجود عدد من البؤر الإجرامية، والتى يشتهر عنها ترويج المواد المخدرة علانية، المعروفة بإسم (بؤرة الزرابين) بقرية كوم النور في دائرة مركز شرطة ميت غمر، والتى يقوم على إدارتها عدد من العناصر الإجرامية.

وجاء ذلك فى حملات الشرطة التى أسفرت عن ضبط عاطل (مسجل شقى خطر مخدرات وسرقات عامة، وسبق إتهامه فى 24 قضية متنوعة آخرها قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية فى قضايا (سرقة - ضرب)، وضبط "أحمد.م" عاطل (سبق إتهامه فى قضية مخدرات) و"علاء.م" (سبق إتهامه والحكم عليه فى قضية ضرب) أثناء تواجدهم بمنزل الأول وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، بندقية خرطوش عيار 12مم، وعدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة).

كما تم استهداف "عادل.أ" عاطل (مسجل شقى خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه فى عدد 17 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "(مخدرات - شروع فى قتل - إستعمال قوة) من بينهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد)، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده، وتم ضبط زوجتيه وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجهما الهارب.

كما تم استهداف "هانى . ا . م" عاطل (مسجل شقى خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة آخرهم قضية "مخدرات").. وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده.. وتم ضبط زوجته وبحوزتها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام، 10 أقراص مخدرة، 2 هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض).. وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجها الهارب.

وفى ذات السياق، وجهت قوات الشرطة حملات أمنية استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة، استمراراً للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.