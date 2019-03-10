video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. وزير حقوق الإنسان اليمنى: مواقف مصر لدعم اليمنيين يسجلها التاريخ

الأحد، 10 مارس 2019 02:55 م
صور.. وزير حقوق الإنسان اليمنى: مواقف مصر لدعم اليمنيين يسجلها التاريخ الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى
كتبت - إيمان حنا - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمنى، إن ما ارتكبته ميليشا الحوثى بحق قبائل حجور بمحافظة حجة شمالى اليمن، يعرقل مساعى السلام التى بدأت تستعيد مسارها من ستكهولهم ولكن الحوثى حتى الآن لم يتخذ أى خطوات إيجابية وعلى الأمم المتحدة التحرك إزاء عرقلة مساعى الحكومة الشرعية للسلام .

 

وأضاف عسكر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر السفارة اليمنية حول أزمة حجور باليمن، أن الوضع فى الحديدة لم يتحسن والاتفاق وقف إطلاق النار لم يأخذ مساره للتطبيق على أرض الواقع .

 

وحول موقف مصر من الأزمة اليمنية أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى، على أن مواقف مصر الداعمة لليمنيين سوف يسجلها التاريخ ومصر دائما تفتح ذراعيها لليمنيين .

 

ومن جانب آخر أكد نبيل ماجد وكيل حقوق الإنسان استغرابه من صمت المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه المذبحة التى ترتكبها مليشيا الحوثى بحق المدنيين فى قرى حجور من قصف عشوائى وقتل للنساء والأطفال بدم بارد.

 

وكان وزير حقوق الإنسان قد أطلق نداء إنسانى عاجل اليوم للأمين العام للأمم المتحدة لوقف المجازر اتجاه المدنيين والانسحاب من المنطقة واعتبار حجور منطقة منكوبة تحتاج إغاثات عاجلة وفرح ممرات أمنة لخروج المساعدات للأهالى.

 

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى، إن الحوثيين يفرضون حصارا مدقعا على قبائل حجور اليمنية الواقعة بمديرية كشر فى محافظة حجة شمال اليمن وارتكبوا جرائم حرب وإبادة، حيث قامت مليشيات الحوثى بقتل النساء والأطفال وتدمير مواقع عدة بالمنطقة.

 

الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (1)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (2)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (3)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (4)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (5)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (6)
 
الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمنى (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف ينفذ ضربات جوية ضد ميلشيات الحوثى بمحافظة حجة شمال اليمن

اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة

اليمن

حجور

الحوثى

نداء عاجل

اغاثات

قبائل حجور




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة