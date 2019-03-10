صور.. وزير حقوق الإنسان اليمنى: مواقف مصر لدعم اليمنيين يسجلها التاريخ

كتبت - إيمان حنا - تصوير أحمد معروف

أكد الدكتور محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمنى، إن ما ارتكبته ميليشا الحوثى بحق قبائل حجور بمحافظة حجة شمالى اليمن، يعرقل مساعى السلام التى بدأت تستعيد مسارها من ستكهولهم ولكن الحوثى حتى الآن لم يتخذ أى خطوات إيجابية وعلى الأمم المتحدة التحرك إزاء عرقلة مساعى الحكومة الشرعية للسلام .

وأضاف عسكر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر السفارة اليمنية حول أزمة حجور باليمن، أن الوضع فى الحديدة لم يتحسن والاتفاق وقف إطلاق النار لم يأخذ مساره للتطبيق على أرض الواقع .

وحول موقف مصر من الأزمة اليمنية أكد وزير حقوق الإنسان اليمنى، على أن مواقف مصر الداعمة لليمنيين سوف يسجلها التاريخ ومصر دائما تفتح ذراعيها لليمنيين .

ومن جانب آخر أكد نبيل ماجد وكيل حقوق الإنسان استغرابه من صمت المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن عن هذه المذبحة التى ترتكبها مليشيا الحوثى بحق المدنيين فى قرى حجور من قصف عشوائى وقتل للنساء والأطفال بدم بارد.

وكان وزير حقوق الإنسان قد أطلق نداء إنسانى عاجل اليوم للأمين العام للأمم المتحدة لوقف المجازر اتجاه المدنيين والانسحاب من المنطقة واعتبار حجور منطقة منكوبة تحتاج إغاثات عاجلة وفرح ممرات أمنة لخروج المساعدات للأهالى.

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى، إن الحوثيين يفرضون حصارا مدقعا على قبائل حجور اليمنية الواقعة بمديرية كشر فى محافظة حجة شمال اليمن وارتكبوا جرائم حرب وإبادة، حيث قامت مليشيات الحوثى بقتل النساء والأطفال وتدمير مواقع عدة بالمنطقة.