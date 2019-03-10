صور .. وزيرة البيئة: دعم محافظة كفر الشيخ بـ 79.7 مليون جنية لمنظومة النظافة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مراسم تسليم معدات المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ، فى إطار جهود وزارة البيئة فى دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى والسفير السويسرى بالقاهرة، ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية إلى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلى الاتحاد الأوروبى EU ، بنك التعمير الألمانى KFW ووكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO وممثلى البرنامج الوطنى وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الوزارة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات لتقديم الدعم الفنى والمالى لمختلف محافظات الجمهورية لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية والنهوض بها، تنفيذاً لخطة الحكومة فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة، ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المنظومة من خلال المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع من الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمرأة،ـ مضيفةً أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية للاتصال يكون المواطن وخاصةً الشباب هم المحرك الرئيسى لهذه الاستراتيجية.

وأكدت وزير البيئة، أنه تم دعم المحافظة بـ 79.7 مليون جنية ممثلة فى رفع التراكمات من داخل مصنعى بيلا وسيدى سالم وتطويرهما، إلى جانب دعم المحافظة بمعدات رفع كفاءة المنظومة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات وتوزيعها على مدن بيلا، وكفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، لتطبيق المنظومة بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، و كفر الشيخ، على منظومة الجمع السكنى للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وإنشاء وحدة للتدخل السريع لمنظومة النظافة تكون مهمتها إزالة أى أسباب للشكاوى.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها تقدم شكرها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، مؤكدةً على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية وعلى والاتحاد الأوروبى "EU" ، والحكومة السويسرية ممثلة فى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية (SECO)، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى "KfW"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسي.

وقال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لمعالى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والسادة سفراء وممثلى بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئتى المعونة الألمانية والسويسرية وجميع السادة الحضور لتشريفهم لمحافظة كفرالشيخ لمتابعة أعمال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وحضور مراسم اصطفاف المعدات التى تم تسليمها للمحافظة فى إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والذى يأتى ضمن جهود الدولة فى حل مشكلة التخلص من القمامة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

ومن جانبه قدم سفير الاتحاد الأوروبى، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تحسين إدارة ملف المخلفات الصلبة فى مصر، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبى فخور بدعم مصر فى هذا الملف لتحسين منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات، مشيراً ان مثل هذه البرامج تهدف إلى تحسين البيئة وخلق فرص عمل جديدة وأعرب عن سعادته للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكداً أن مصر من أكثر الدول كفاءة فى إدارة مواردها.

واختتمت وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة كفرالشيخ بتفقد وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمتابعة سير العمل واستعراض اهم ما تقدمه الوزارة من دعم فنى ومادى من معدات وأدوات لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بالإدارة والاستعانة بالكوادر المتخصصة ومناقشة اهم التحديات والمعوقات التى تواجه منظومة العمل لتحقيق التطوير المؤسسي.



وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ



وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ



وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ