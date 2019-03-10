video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. وزيرة البيئة: دعم محافظة كفر الشيخ بـ 79.7 مليون جنية لمنظومة النظافة

الأحد، 10 مارس 2019 01:49 م
صور .. وزيرة البيئة: دعم محافظة كفر الشيخ بـ 79.7 مليون جنية لمنظومة النظافة اجتماع وزيرة البيئة وأعضاء الاتحاد الأوروبى ومحافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، مراسم تسليم معدات المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ، فى إطار جهود وزارة البيئة فى دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى والسفير السويسرى بالقاهرة، ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية إلى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلى الاتحاد الأوروبى EU ، بنك التعمير الألمانى KFW ووكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO وممثلى البرنامج الوطنى وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود الوزارة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات لتقديم الدعم الفنى والمالى لمختلف محافظات الجمهورية لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة البلدية والنهوض بها، تنفيذاً لخطة الحكومة فى تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة المحيطة، ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المنظومة من خلال المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع من الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمرأة،ـ مضيفةً أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية للاتصال يكون المواطن وخاصةً الشباب هم المحرك الرئيسى لهذه الاستراتيجية.

وأكدت وزير البيئة، أنه تم دعم المحافظة بـ 79.7 مليون جنية ممثلة فى رفع التراكمات من داخل مصنعى بيلا وسيدى سالم وتطويرهما، إلى جانب دعم المحافظة بمعدات رفع كفاءة المنظومة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات وتوزيعها على مدن بيلا، وكفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، لتطبيق المنظومة بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، و كفر الشيخ، على منظومة الجمع السكنى للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، وإنشاء وحدة للتدخل السريع لمنظومة النظافة تكون مهمتها إزالة أى أسباب للشكاوى.

 وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها تقدم شكرها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، مؤكدةً على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية وعلى والاتحاد الأوروبى "EU" ، والحكومة السويسرية ممثلة فى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية (SECO)، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى "KfW"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، بما يدعم أسس الجوار والتعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسي.

وقال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لمعالى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والسادة سفراء وممثلى بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئتى المعونة الألمانية والسويسرية وجميع السادة الحضور لتشريفهم لمحافظة كفرالشيخ لمتابعة أعمال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وحضور مراسم اصطفاف المعدات التى تم تسليمها للمحافظة فى إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والذى يأتى ضمن جهود الدولة فى حل مشكلة التخلص من القمامة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

ومن جانبه قدم سفير الاتحاد الأوروبى، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تحسين إدارة ملف المخلفات الصلبة فى مصر، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبى فخور بدعم مصر فى هذا الملف لتحسين منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات، مشيراً ان مثل هذه البرامج تهدف إلى تحسين البيئة وخلق فرص عمل جديدة وأعرب عن سعادته للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكداً أن مصر من أكثر الدول كفاءة فى إدارة مواردها.

واختتمت وزيرة البيئة زيارتها لمحافظة كفرالشيخ بتفقد وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمتابعة سير العمل واستعراض اهم ما تقدمه الوزارة من دعم فنى ومادى من معدات وأدوات لتطوير ورفع كفاءة منظومة العمل بالإدارة والاستعانة بالكوادر المتخصصة ومناقشة اهم التحديات والمعوقات التى تواجه منظومة العمل لتحقيق التطوير المؤسسي.

وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ (1)
وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ

 

وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ (2)
وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ

 

وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ (4)
وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ

 

وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ (5)
وزيرة البيئة تزور محافظة كفر الشيخ 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبى وممثلى GIZ

وزيرة البيئة تتفقد خطة العمل بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بكفر الشيخ

وزيرة البيئة بكفر الشيخ لتسليم معدات نظافة وتتابع تنفيذ خطة البرنامج الوطنى

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

وزيرة البيئة

رفع كفاءة منظومة النظافة

الاتحاد الاوروبى

محافظ كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة