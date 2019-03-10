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صور.. وزيرة البيئة: خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية

الأحد، 10 مارس 2019 06:07 م
صور.. وزيرة البيئة: خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك منحة قدرها 31 مليون يورو لحماية وإنشاء السدود لحماية شمال الدلتا ومنها محافظة كفرالشيخ بالتعاون مع وزارة الرى، وأعلنت الوزيرة عن خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية.

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وجاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إلى محافظة كفرالشيخ، بحضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، وبول جارنر، السفير السويسري بالقاهرة، وزونكى سيمون، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيباستيان فيلدى، نائب رئيس قسم التعاون التنموي الألماني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، إلى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO وممثلي البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

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ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم إطلاق خطة قومية لحماية الشواطئ، حيث تم البدء فى إنشاء منظومة لحماية شواطئ المحافظة بطول 27 كم بالشريط الساحلى للمحافظة بمنطقة البرلس باستثمارات قدرها 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، مؤكداً أن الدلتا آمنة ضد أى تغيرات مناخية.  

 
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