صور.. محافظ كفر الشيخ يلتقى رئيس مجمع المحاكم

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، اليوم الاحد، مع المستشار سعد السعدني، رئيس مجمع محاكم واستئناف كفرالشيخ، بمكتبه بمجمع المحاكم، عدد من الملفات القضائية، كما قدم محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء فى والد المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام الآول لنيابات كفرالشيخ الكلية، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ، بحضورالمستشار معتز العوضى رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على حسن العلاقة بين رجال القضاء والمحافظة مشيراً الى ان الشعب المصرى يثق فى رجال القضاء، وعليهم مسئولية كبيرة فى تحقيق العدالة وحماية الدولة وحقوق المواطنين، مؤكداً ان مصر ستظل صامدة شامخة بوجود قضاة مصر الأجلاء، ونهدف جميعاً إلى اعلاء القانون وتحقيق الصالح العام.

وأضاف: نعمل في منظومة متكاملة وندعم القضاء المصري الشامخ ونعاون القضاة على أداء رسالتهم السامية في إعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة وحماية الوطن والمواطن.

من جانبه قال المستشار سعد السعدني، نفصل في مختلف القضايا والملفات، ونضع الحلول القانونية والقضائية الحاسمة لجميع المشاكل، ونعمل لصالح هذا البلد وخدمة أهالينا في كفرالشيخ لتخفيف المعاناة عنهم، مع النهوض بالتطور التقني لسرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.