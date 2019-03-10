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صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبى وممثلى GIZ

الأحد، 10 مارس 2019 11:34 ص
صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبى وممثلى GIZ محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وسفراء الاتحاد الأوروبى وسويسرا وألمانيا، والوفود المرافقة لهم وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة .(GIZ) 

وذلك لتفقد وحدة الرصد البيئى بديوان عام المحافظة، ولحضور مراسم اصطفاف معدات رفع كفاءة منظومة النظافة ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفرالشيخ، ومناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية.

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي (2)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي (4)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي (6)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي (7)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي (8)
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي

 


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