صور .. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبى وممثلى GIZ

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وسفراء الاتحاد الأوروبى وسويسرا وألمانيا، والوفود المرافقة لهم وممثلى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة .(GIZ)

وذلك لتفقد وحدة الرصد البيئى بديوان عام المحافظة، ولحضور مراسم اصطفاف معدات رفع كفاءة منظومة النظافة ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفرالشيخ، ومناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية.



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي



محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة و سفراء الإتحاد الأوربي