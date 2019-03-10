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صور.. مادور يواصل التحدى.. ويظهر أمام حشد من مؤيديه فى كاراكاس

الأحد، 10 مارس 2019 08:36 ص
صور.. مادور يواصل التحدى.. ويظهر أمام حشد من مؤيديه فى كاراكاس
بيشوى رمزى
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فى الوقت الذى يواجه فيه الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ضغوط كبيرة أمام بقاءه فى السلطة، سواء من الداخل أو الخارج، حرص على الظهور أمام حشد من مؤيديه فى وسط العاصمة كاراكاس.

الرئيس الفنزويلى وسط أنصاره
الرئيس الفنزويلى وسط أنصاره

 

وأكد الرئيس مادورو على تمسكه بالشرعية ومواجهة القوى الدولية التى تسعى للإطاحة به لصالح زعيم المعارضة خوان جوايدو، والذى أعلن نفسه رئيسا انتقاليا فى يناير الماضى.

الرئيس الفنزويلى يرفع علم بلاده أمام أنصاره
الرئيس الفنزويلى يرفع علم بلاده أمام أنصاره

 

ويمثل ظهور مادرور أمام مؤيديه محاولة جديدة للتأكيد على شرعيته وتمسكه بالبقاء فى السلطة، حيث يحظى بدعم روسيا، فى حين تقف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فى صف خصمه جوايدو.

الرئيس يتفاعل مع مؤيديه
الرئيس يتفاعل مع مؤيديه
جانب من الحشد المؤيد لنيكولاس مادورو
جانب من الحشد المؤيد لنيكولاس مادورو
حشد كبير خرج لتأييد مادرور
حشد كبير خرج لتأييد مادرور
رئيس فنزويلا يلقى كلمة حماسية
رئيس فنزويلا يلقى كلمة حماسية
مادورو أمام مؤيديه
مادورو أمام مؤيديه
مادورو خلال إلقاء كلمته
مادورو خلال إلقاء كلمته
مادورو فى حديث مع أحد مؤيديه
مادورو فى حديث مع أحد مؤيديه
مادورو مع أنصاره بكاراكاس
مادورو مع أنصاره بكاراكاس
مادورو يحى أحد مؤيديه
مادورو يحى أحد مؤيديه
مادورو يشارك فى الهتاف مع أنصاره
مادورو يشارك فى الهتاف مع أنصاره
مادورو يهتف مع أنصاره
مادورو يهتف مع أنصاره
مؤيده لمادورو ترفع صورة الرئيس السابق هوجو تشافيز
مؤيده لمادورو ترفع صورة الرئيس السابق هوجو تشافيز
مؤيدو مادورو
مؤيدو مادورو
نيكولاس مادورو يلوح بعلم بلاده
نيكولاس مادورو يلوح بعلم بلاده

 


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