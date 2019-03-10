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صور ... جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجمعة لقرية الشيخ مكرم ضمن مبادرة "حياه كريمة"

الأحد، 10 مارس 2019 04:04 م
صور ... جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجمعة لقرية الشيخ مكرم ضمن مبادرة "حياه كريمة" القافلة الطبية بقرية الشيخ مكرم
سوهاج - محمود مقبول
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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات القافلة الطبية المجمعة التى نظمتها كليات الطب البشرى، البيطرى، والزراعة لخدمة أهالى قرية الشيخ مكرم بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجاً فى المجتمع.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشرى لشئون البيئة وتنمية المجتمع والمنسق العام للقافلة، أن قرية الشيخ مكرم تعد من القرى الأكثر إحتياجاً التى تم تحديدها بمعرفة مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بهدف إحداث تنمية شاملة داخل هذه القرى من خلال تنظم القوافل المجمعة التى تضم العديد من المجالات الطبية، البيطرية، الزراعية والبيئية.

وأضاف الشريف أنه تم توقيع الكشف الطبى على ١٥٠٠ مواطن، حيث شملت القافلة عدد من تخصصات الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجلدية، العصبية والنفسية، الصدرية، أنف وأذن ورمد، وذلك بمشاركة ١٨ طبيب و٤٠ طالب من أسرة صحتنا من طلاب الطب البشري.

وقال الدكتور أحمد فتحى النحاس رئيس قسم الصحة العامة ومسئول القوافل بكلية الطب، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيفية صحية لتوعية أهالى القرية عن أمراض الالتهاب الكبدى لفيروس سي، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية للأطفال كالطفيليات وحمى التيفود عن طريق الطعام والشراب.

وقال الدكتور أحمد سالمان المشرف على كلية الزراعة، أن طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية شاركوا فى فعاليات القافلة المجمعة، حيث تم تنظيم عدد من محاضرات التوعية للمزارعين عن مراحل زراعة المحاصيل وكيفية العناية بها، إلى جانب توزيع مبيدات حشرية مجاناً على المزارعين الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

وقال الدكتور محمد الرشيدى وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب، أن خلال القافلة المجمعة تم توقيع الكشف الطبى وإعطاء الأدوية واللقاح لأكثر من ٢٠٠ حالة من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام ودواجن، كما تم صرف العلاج المجانى لجميع الحالات بمشاركة مجموعة من طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ تلك القافلة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، كما رافق رئيس الجامعة خلال جولتة اللواء محمد مصطفى أمين عام حزب مستقبل وطن، الدكتور أحمد أبو دومة أمين المجالس المحلية والدكتور علاء غالب بقسم أمراض القلب ورائد أسرة صحتنا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاث.

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (1)
قافلة بيطرية 
 
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (2)
قافلة بيطرية 
 
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (3)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (4)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (5)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (6)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (7)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (8)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (10)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (11)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج 

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (13)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج 

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (14)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج 

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (15)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج 

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (17)
قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج 

 

قافلة طبية بقرية الشيخ مكرم بسوهاج (20)
قافلة بيطرية 

 


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