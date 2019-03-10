سفير "كازاخستان" من جامعة سوهاج: مصر تلعب دورا محوريا بالعالم أجمع

سوهاج محمود مقبول

شهدت جامعة سوهاج فعاليات الندوة الثقافية التى ألقاها "أرمان إيساغالييف" سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، تحت عنوان "كازاخستان والعلاقات المصرية الكازاخية وآفاق التعاون بين الدولتين"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة الجديدة بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وإيلمان جولد سوف المستشار الثقافى لكازاخستان بالقاهرة، الدكتور ناصر حجى عميد كلية الألسن، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هى التدريس والطلاب بالجامعة.

وفى بداية الندوة أعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بزيارة سفير "كازاخستان" لجامعة سوهاج، موضحًا أن اللقاء يأتى فى إطار انفتاح الجامعة على العالمية، كما يمثل خطوة جيدة لتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية والبحثية بين البلدين، ومن جهة أخرى إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات بين الدولتين وحجم التبادل العلمى الذى سيتم بين أكثر من 180 جامعة بدولة كازاخستان.

ومن جانبه أكد سفير "كازاخستان" أن مصر تلعب دورًا محوريًا كبيرًا على مستوى الوطن العربى والإسلامى والعالم أجمع، مثمنًا نوع الشراكة بين البلدين التى توسعت عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى "لكازاخستان" فى عام 2016 المنقضي، مشيرًا إلى أن الندوة تهدف إلى تعرف المجتمع السوهاجى على تاريخ وحضارة كازاخستان، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج وإعداد برنامج تبادل طلابى وعلمى بين البلدين، وتفعيل المزيد من المنح الدراسية للباحثين المصريين لكازاخستان، إلى جانب تبادل الخبرات فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وفى السياق نفسه أكد الدكتور ناصر حجى عميد كلية الألسن ومنسق الزيارة أن الهدف من الندوة هو توطيد أواصر التعاون العلمى والثقافى بين جامعة سوهاج وجامعات كازاخستان، وبحث مجالات التبادل العلمى المشترك فى شتى التخصصات.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بتكريم سفير كازاخستان بمنحه درع الجامعة، ومرافقته خلال جوله تفقدية بالحرم الجامعى القديم والجديد التقى فيها العديد من الطلاب وتعرف على العديد من أقسام الكليات المختلفة ونظام الدراسة بها.