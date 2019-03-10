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سفير جنوب أفريقيا: "السيسى" مهتم بإنجاز طريق "القاهرة- كيب تاون" لدعم العلاقات

الأحد، 10 مارس 2019 07:05 م
سفير جنوب أفريقيا: "السيسى" مهتم بإنجاز طريق "القاهرة- كيب تاون" لدعم العلاقات جانب من الاجتماع
كتبت – منى ضياء
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طالب فوسي مافيمبلا سفير جنوب أفريقيا فى القاهرة، بالإسراع فى مشروع الطريق البرى "كيب تاون – القاهرة"، لتسهيل حركة النقل البرى فى القارة الأفريقية ونقل البضائع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام بهذا المشروع وسيعمل على إنجازه خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.

 

وأعرب سفير جنوب أفريقيا خلال اجتماع عقدته لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات، مع وفد الشركات المشاركة فى بعثة تجارية إلى دولتى زامبيا وجنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 – 21 مارس الجارى، عن رغبته فى دعم حركة التبادل التجارى بين البلدين بما يتناسب مع إمكانياتهما وقدراتهما الاقتصادية.

 

من جانبه، قال توبولي مولامبو سفير زامبيا في القاهرة، أن هناك إمكانية للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات مختلفة، لافتا إلى أن قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء هي من أهم المجالات التي يمكن لمصر المشاركة في إفادة زامبيا بها لما لها من خبرات فيها، كما أن تواجد رجال الصناعة والأعمال المصريين في زامبيا من شأنه تعريفها بالقطاعات الأخرى التي يمكن العمل عليها والتعاون فيها.

 

وحضر الاجتماع هشام ناجي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وممثل عن بنك القاهرة،وعدد من الشركات المشاركة فى البعثة.

من جانبه طالب شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات، بوجود رحلات مباشرة بين القاهرة وجنوب أفريقيا، وزامبيا، لتسهيل حركة المسافرين ورجال الأعمال.

 

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسئولين بالدولتين، واجتماعات ثنائية (B2B) بين ممثلى الشركات المصرية ورجال أعمال فى قطاعاتهم، كما يتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره الزامبى، واجتماع بمدير عام الكوميسا بمقر المنظمة، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد الصناعات الجنوب أفريقى.


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