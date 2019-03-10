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سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر حققت نجاحات فاقت التصور وحلت المشكلات المزمنة

الأحد، 10 مارس 2019 05:44 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر حققت نجاحات فاقت التصور وحلت المشكلات المزمنة أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية
وائل ربيعى
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أشاد السفير الألماني فى مصر يوليوس جيورج لوي، بما أحرزته مصر خلال الأعوام الأربع الماضية، من إنجازات كبيرة تحققت وتتحقق معها أهداف التنمية المستدامة، وتم حل الكثير من المشكلات الاقتصادية المزمنة بشهادة أكبر بيوت الخبرة الألمانية.
 
كما شارك السفير فى تدشين رابطة خريجى معهد ماكسبلانك، أكبر معهد للأبحاث بألمانيا والعالم، والذي تحتضنه الجامعة البريطانية، وحضر اللقاء الدكتور فيليبو جرينري رئيس هيئة تمويل الأبحاث والدراسات العليا للطلاب بالمعهد، والدكتورة إزابيل ميرنج رئيس هيئة التبادل التعليمي بألمانيا، والدكتورة أمل قصري رئيس الرابطة في مصر.
 
جاء ذلك خلال زيارته للجامعة البريطانية اليوم، حيث ألقى محاضرة بعنوان (مصر وألمانيا وخطوات واسعة علي طريق الشراكة) تناولت أطر التعاون بين مصر وألمانيا ، والتقدم الملموس في العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما فى ذلك اهتمام ألمانيا بربط وتمويل سوق العمالة في مصر، وخريجي الجامعات، بالصناعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لاهتمام ألمانيا بتقديم خبراتها في الحفاظ على البيئة، وجودة مياه النيل، ونظم الرى الحديثة، لترشيد استهلاك المياه.
 
وأشار رئيس مجلس الأمناء ، محمد فريد خميس إلى أن ألمانيا دولة صديقة لها مكانتها، ومصر تعتز بدورها الفعال في العالم كله، ولديها قناعة بوجود سبل متعددة للتعاون والشراكة، بما يعود بالنفع على البلدين، خاصةً مع الاستقرار السياسي المتحقق في عهد الرئيس السيسي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تتبناه مصر، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم تعليم متميز، وبحث علمى متقدم، يهدف أغراض التنمية التي تسعى إليها مصر.
 
وأوضح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، المكانة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة البريطانية، نظراً لاهتمامها بجودة التعليم والبحث العلمي، حيث يوجد بالجامعة 14 مركزاًعلمياً متخصصاً، بالإضافة لواحة العلوم التى تم افتتاحها العام الماضى.
 
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (2)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (3)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (4)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (5)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (6)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (7)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية

أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية (1)
أثناء زيارة السفير الألماني للجامعة البريطانية
 
 

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