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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

الأحد، 10 مارس 2019 03:22 م
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
سوفا (أ ش أ)
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ضرب زلزال قوته 6.2 على مقياس ريختر جنوب مدينة لاباسا الواقعة فى جزيرة (فانوا ليفو) إحدى جزر جمهورية فيجى.

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجى الأمريكي- على موقعها الإلكترونى- أن مركز الزلزال سُجل على بعد 260 كيلومترا من جنوب شرق مدينة لاباسا، فى تمام الساعة 8:12 مساء بالتوقيت المحلى (8:12 صباحا بتوقيت جرينيتش)، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) جراء الزلزال.

يذكر أن فيجى دولة جزيرية تقع جنوب المحيط الهادئ على مقربة من منطقة الحزام النارى التى تنشط فيها الزلزال والبراكين.

 


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جزر فيجى

زلزال

زلزال فيجى

موجات تسونامى




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