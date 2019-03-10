زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزر فيجى جنوب المحيط الهادئ

سوفا (أ ش أ)

ضرب زلزال قوته 6.2 على مقياس ريختر جنوب مدينة لاباسا الواقعة فى جزيرة (فانوا ليفو) إحدى جزر جمهورية فيجى.

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجى الأمريكي- على موقعها الإلكترونى- أن مركز الزلزال سُجل على بعد 260 كيلومترا من جنوب شرق مدينة لاباسا، فى تمام الساعة 8:12 مساء بالتوقيت المحلى (8:12 صباحا بتوقيت جرينيتش)، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) جراء الزلزال.

يذكر أن فيجى دولة جزيرية تقع جنوب المحيط الهادئ على مقربة من منطقة الحزام النارى التى تنشط فيها الزلزال والبراكين.