رئيس جامعة أسيوط: إنشاء أكبر مجمع للبحوث في الجامعات المصرية

أسيوط محمود عجمى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ الجامعة لخطوات متسارعة للبدء في أنشاء اكبر مجمع للبحوث فى الجامعات المصرية، والذي تحتضن من خلاله الجامعة أبنائها من شباب الباحثين المتميزين، حيث من المقرر أن يتضمن المجمع على عدة معاهد منها البيولوجيا الجزيئية والوراثة ، خوائص المواد ، صناعة وابتكار الدواء ، إلى جانب المعاهد المكتملة مثل الفطريات، وذلك بما يتيح مزيد من فرص العمل البحثي الجماعي بين أكثر من تخصص، بما يعظم الاستفادة بما تملكه الجامعة من إمكانيات بشرية وخدمية، مؤكداً على ما أصبحت تمثله المجالات الدقيقة والمستحدثة نسبياً في مجتمعاً من أهمية كبرة ، مشيراً أن شعار " بالعلم تبنى الأوطان وتتقدم" أصبح واقعاً نسعى لتحقيقه لبناء أمة تملك مستقبل زاهر متسلحة في ذلك بتسخير ما تملكه من علم ومعرفة فى بناء حضاراتها وتقدمها وحل ما تواجهه من مشكلات وتحديات.

جاء ذلك، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الثالث للميكولوجيا الأساسية والتطبيقية ، والذي ينظمه مركز الأستاذ الدكتور عبد العال مباشر لعلوم الفطريات، بالتعاون مع جمعية الميكولوجيا الأساسية والتطبيقية بمصر، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق ، ، الدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة للشئون البيئية، و نائب رئيس جمعية الميكولوجيا الأساسية والتطبيقية ، والدكتور أحمد محمد محرم المشرف على المركز ورئيس المؤتمر ، هذا إلى جانب لفيف من الأساتذة والباحثين من عدد من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والشركة العربية للبحوث الدوائية .

و أكد رئيس جامعة أسيوط، على الدور الكبير لمركز الأستاذ الدكتور عبد العال مباشر لعلوم الفطريات بالجامعة، من عمل متميز وجهد مشهود فى مجالات التنوع البيولوجى وتصنيف وبيئة الفطريات، وذلك بما يضمه من عناصر متميزة من أعضاء هيئة التدريس وباحثين وطلبة، تتلمذوا على أيدي العالم الجليل عبد العال مباشر .

وأوضح المنشاوي، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يحرص على القيام بالدور العلمي المنوط به بما يليق باسم ومكانة واحدة من أقدم واعرق الجامعات ، هذا إلى جانب متابعة العمل داخل الوحدات والمراكز البحثية التابعة له، ودعم وتشجيع كافة أنواع أنشطتهم العلمية والبحثية، والتى يمثل مركز الدكتور عبد العال مباشر، احد تلك النقاط العلمية المضيئة للجامعة التي ننظر لها بكل فخر واعتزاز، داعياً كافة الجامعات المصرية للتعاون المشترك مع جامعة، أسيوط من خلال تشكيل فرق بحثية أو لتنفيذ مشروعات علمية مشتركة تضع حل مشاكل الوطن والنهوض به على رأس أولوياتنا.

ومن جانبه أضاف الدكتور فاروق عبد القوى، أن جمعية الميكولوجيا الأساسية والتطبيقية، تسعى لمزيد من التعاون وتوسع الآفاق البحثية مع مركز الفطريات، خاصة في ظل ظهور وانتشار عدد من الفطريات " النافعة– الممرضة " في الدول العربية ، وأهمية الفطريات وتداخلها فى إنتاج العديد من المركبات الدوائية .

وحول أعمال المؤتمر، أشار الدكتور احمد محمد محرم، انه يتضمن مناقشة 20 بحث علمي مشارك، بمشاركة كوكبة من الأساتذة والخبراء فى مجال الفطريات، هذا على جانب تضمنه ثلاث محاضرات علمية ، المحاضرة الأولى يلقيها الدكتور محمد على أستاذ قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بعنوان " الفطريات المكونة للأشنات " ، والمحاضرة الثانية يحاضر فيها الدكتور جمال عبد الفتاح أستاذ قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة المنصورة، بعنوان " الفطريات الجذرية – التركيب الظاهري و الوظائفي"، بينما الثالثة يحاضر فيها الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة سوهاج بعنوان " الفطريات البحرية فى الشرق الأوسط " .