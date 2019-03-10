دواوين الوزارات.. التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيًا للثانوية التراكمية

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
"الصحة": فحص 36 مليون مواطن ضمن مبادرة "100مليون صحة" حتى الآن
"حقك تنظمى".. حملات للتوعية بتنظيم الأسرة فى 9 محافظات غدًا
وزارة التربية والتعليم:
التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية
"التعليم" تؤكد: طلاب الثانوية يواصلون كتابة الاستمارة الورقية فى المدارس
"التعليم" تشترط حضور الطالب 75% من الدروس العملية لدخول الامتحان
وزارة التضامن:
التضامن: صرفنا 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس حتى الآن
التضامن: بدء الاختبارات الشفوية لمشرفى حج الجمعيات الأهلية
التضامن: إحالة 27 من سائقى أتوبيسات المدارس للنيابة لتعاطيهم المخدرات
وزارة التموين:
وزير التموين: مخزون القمح يكفى 4 أشهر.. المصيلحى لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 3 ملايين و6 آلاف طن قمح محلى خلال الموسم الحالى.. ولجنة عليا لمتابعة عمليات التوريد ومنع التلاعب.. ولن نتسلم فى شون ترابية
وزارة النقل:
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات ولا صحة لنشوب حريق بقطار أسيوط
شاهد فى دقيقة.. 17 مخالفة بقانون السكة الحديد الجديد تعرضك للحبس والغرامة
وزارة الزراعة:
لجنة استراد الأراضى تبحث مع 6 محافظين ملف أراضى الزراعات الموسمية
"الزراعة": استمرار سحب عينات من مزارع الدواجن بحثا عن العترة الجديدة
وزارة التعليم العالى:
التعليم العالى: تعميم الاختبار الإلكترونى الموحد بكليات القطاع الصحى يوليو المقبل
وزارة القوى العاملة:
صور.. وزير القوى العاملة يشيد بمعرض الفنون التشكيلية:"الله جميل يحب الجمال"
وزارة الهجرة:
صور.. وزيرة الهجرة لـ"لجالية المصرية فى لبنان":أنتم خط الدفاع الأول للوطن
وزارة الإسكان:
الإسكان: جار تنفيذ 3336 وحدة بـ"سكن مصر" فى الشروق و1104 وحدات بـ"JANNA"
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ 2880 وحدة بالإسكان الاجتماعى فى أسوان
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