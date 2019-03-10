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داعشى فرنسى أمام قضاء بغداد: سافرت للقتال فى سوريا بعد دراستى للعربية

الأحد، 10 مارس 2019 03:12 م
داعشى فرنسى أمام قضاء بغداد: سافرت للقتال فى سوريا بعد دراستى للعربية الداوعش الفرنسيين
كتب : أحمد جمعة
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يمثل أربعة عشر ارهابياً فرنسياً انتموا لتنظيم داعش الإرهابى أمام القضاء ‏تسلمهم ‏العراق من سوريا، جرت معهم تحقيقات وإجراءات اتخذت بحقهم ‏من قبل محكمة ‏تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب وفقاً لقانون ‏مكافحة الارهاب العراقي، ‏أحدهم كان جنديا في الجيش الفرنسي خدم في ‏أفغانستان عام 2009.‏

 

الإرهابيون الذين يحملون الجنسية ‏الفرنسية وبعضهم من أصول عربية، ‏تلقوا التدريبات العسكرية والشرعية فى سوريا عند ‏انخراطهم في صفوف ‏التنظيم، بحسب اعترافاتهم.‏

 

وتسلمت السلطات العراقية الإرهابيين من سوريا بعد متابعة وجهود من ‏قبل جهاز المخابرات ‏الوطني العراقي و قاضي التحقيق المختص بنظر ‏قضايا الجهاز.

 

ونقلت مجلة "القضاء" العراقية بعض اعترافات المتهمين خلال مرحلة ‏التحقيق حول ‏كيفية انتمائهم وانتقالهم من فرنسا الى سوريا ومن ثم العراق ‏وتلقيهم دورات تدريبية ‏عسكرية وشرعية والأماكن التي شغلها ‏الإرهابيون في صفوف التنظيم.‏

 

ويروى أحد المتهمين وهو فرنسي الأصل والجنسية في معرض ‏اعترافاته ‏أمام قاضي التحقيق انه كان يعمل سائق شاحنة في إحدى ‏شركات ‏التنظيف في فرنسا مقيماً فى مدينة فيجاك التي تقع جنوب فرنسا ‏قبل أن يسافر إلى ‏مصر لدراسة اللغة العربية مستمرا بهذا الإيفاد بفترات ‏متقطعة حتى ‏العام 2013.‏

 

ويقول الإرهابي الذي يبلغ من العمر 33 عاما "تعرفت على احد ‏الأصدقاء هناك خلال الدراسة في مصر بمركز ‏للدراسات فى القاهرة، ‏وكان يخطط للذهاب إلى سوريا للقتال هناك، وبدأ بإقناعى ‏وعرض عليّ ‏مقاطع مصورة للقتال هناك حتى تولدت القناعة لدى".‏

وأضاف "سافرت من مصر إلى فرنسا بقيت لفترة من الزمن مع عائلتي ‏المكونة من أمى ‏وأبى وزوجتى وأخى الذين انخرطوا فى صفوف التنظيم ‏فى وقت لاحق، ثم سافرت ‏من باريس إلى اسطنبول ومن ثم دخلت ‏الأراضى السورية بصورة غير شرعية".‏


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