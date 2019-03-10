حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة بطاريات السيارات بالقطامية 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة القطامية، تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية، من القبض على المتهمين وتبين أنهم "عاطف ن، نادر ع، مؤمن م "، عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.