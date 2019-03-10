حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة 20 سيارة ومساومة مالكيها مقابل دفع أموال

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بقيام "سائق وعامل" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وأقر المتهمون بإرتكابهما 20 حادثا بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول مدينة نصر- النزهة - مصر الجديدة)، وأقروا بإعادة 15 سيارة منها عقب مساومة مالكيها والحصول منهم على مبالغ مالية، وبإرشادهم عثر على ثلاث سيارات متبقية من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.