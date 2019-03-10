حالة الطقس اليوم الأحد 10/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مستقراً ولطيفاً مع ساعات الظهيرة،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 22 درجة مئوية.

ليلا: تسود أجواء باردة فى عموم المناطق، وبشكل لافت فى البادية والسهول الشرقية والجبال العالية الجنوبية، كما يتوقع تشكل الصقيع مع ساعات الليل المتأخرة فى أجزاء من السهول الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.