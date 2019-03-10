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جنايات كفر الشيخ تقضى بحبس شخصين 10 سنوات لاستعمالهما القوة مع رجال الشرطة

الأحد، 10 مارس 2019 02:19 م
جنايات كفر الشيخ تقضى بحبس شخصين 10 سنوات لاستعمالهما القوة مع رجال الشرطة حبس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبى، وسكرتارية محمد رضا، غيابيًا بمعاقبة "إبراهيم ع"، و"يوسف ع"، بالسجن 10 سنوات، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما باستعمال القوة مع ضابط شرطة وقوة مرافقة له، وذلك فى أحداث القضية رقم 29107 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2018 كلى كفر الشيخ.

 

وجاء إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاستعمالهما القوة والعنف مع موظفين عموميين، يوم 20 أغسطس 2018، هما الملازم أول عمر ناجى، والقوة المرافقة له الخفيرين محمد محى إبراهيم، ووائل السيد السعيد"، وجاء ذلك على إثر امتناع المتهمين بغير حق، عن تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش المتهم الأول، واستقلا سيارة ملاكى بغرض الاصطدام بالقوة المرافقة وتمكنا من بلوغ مقصدهما وفرا هاربين.

 


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