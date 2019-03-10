تفحم شخص وإصابة 3 فى انفجار بمستودع تعبئة أوكسجين بإدفو

تسبب انفجار مستودع خاص لتعبئة اسطوانات الأكسجين ، بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، فى مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، إخطار بحدوث حريق داخل مستودع خاص لتعبئة اسطوانات الأكسجين الخاص بالورش ، بمنطقة الشيخ على بمركز إدفو ، ووجود مصابين ومتوفيين وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتعامل السريع مع الواقعة كما انتشر رجال المباحث والمرور بمحيط المنطقة وتم فرض كردون حول موقع الحادث، الذى أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية نظراً لتفحمه وتم نقله لمشرحة إدفو العمومية ، وإصابة 3 بحروق من درجات متفاوتة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى إدفو لتلقى العلاج ، تحرر المحضر شرطي وأخطرت النيابة للتحقيق .