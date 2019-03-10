تعرف على عدد الهاربين من السجون بأحداث ثورة يناير وفق قضية "اقتحام الحدود"

كتب إيهاب المهندس

فضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقبل تأجيل القضية فضت المحكمة أسطوانة عليها كشف بأسماء المتهمين الهاربين من السجون إبان أحداث 25 يناير، وتبين أنها كشوف على هيئة جداول فيها اسم المتهم ورقم القضية وعنوان محل إقامته، وتبين أن عدد المتهمين الهاربين فى 2842 شخصا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.