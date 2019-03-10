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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وهبوط 4 قطاعات على رأسها النقل

الأحد، 10 مارس 2019 09:35 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وهبوط 4 قطاعات على رأسها النقل بورصة قطر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% خاسرة 29.94 نقطة، لتصل إلى مستوى 9751.24 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.9 مليون سهم، بقيمة 50.6 مليون ريال قطرى عبر 1055 صفقة، وارتفع 16 سهما، وانخفض 17سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.


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