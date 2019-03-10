تراجع بورصة قطر بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرة 12.144 نقطة، لتعغلق عند مستوى 9769.04 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 7.2 مليون سهم، بقيمة 203.5 مليون ريال قطرى عبر 4489 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%.