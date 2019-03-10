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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الأحد، 10 مارس 2019 09:34 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة دبى - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرا عدد 11.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 2582.58 نقطة.
 

بلغت أحجام التداول، بمستهل تعاملات اليوم 34.2 مليون سهم، محققة ما قيمته 26.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 335 صفقة لـ 23 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 14 سهما، واستقر 4 أسهم.

 

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاعى العقارات والاستثمار بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرامكس بنسبة 0.69%، ثم شركة الشركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 0.43%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.64%، ثم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.57%.


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