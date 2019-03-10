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تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

الأحد، 10 مارس 2019 10:33 ص
تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى تحطم طائرة
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - هناء أبو العز
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أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبى صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وقال المتحدث الذى طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر فى الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلى. ونشر الحساب الرسمى لرئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم فى تحطم الطائرة.

وقال مكتب أبي أحمد فى التغريدة "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التى كانت فى رحلة إلى نيروبى فى كينيا هذا الصباح".

وانخفضت الطائرة من الرادار بعد ست دقائق من مغادرتها أديس أبابا، وفقا لمحلل الطيران أليكس ماشراس، الذى قام بالتغريد على الطائرة المنكوبة، حيث تم تسليم طائرة بوينج 737 MAX 8 الجديدة إلى شركة الطيران قبل أربعة أشهر فقط.

 


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