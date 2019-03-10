video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

الأحد، 10 مارس 2019 09:44 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا العام والسوق الأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.260 نقطة، ليصل إلى مستوى 5307.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرا عدد 5.450 نقطة، ليصل إلى مستوى 5591.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.02 نقطة.
 
وجرى التداول، بمستهل التعاملات على 85 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 2097 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة، بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم "بيت الطاقة"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.45%، تليه التعمير بنسبة 6.13%، ثم رماية بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم "متنزهات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.31% ثم سنرجى بنسبة 6.83%، ثم تنظيف بنسبة 5.81%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة