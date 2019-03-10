تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا العام والسوق الأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام، بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.260 نقطة، ليصل إلى مستوى 5307.44 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% خاسرا عدد 5.450 نقطة، ليصل إلى مستوى 5591.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.02 نقطة.

وجرى التداول، بمستهل التعاملات على 85 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار كويتى عبر 2097 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة، بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.89%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "بيت الطاقة"، على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.45%، تليه التعمير بنسبة 6.13%، ثم رماية بنسبة 5.96%، فيما تصدر سهم "متنزهات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.31% ثم سنرجى بنسبة 6.83%، ثم تنظيف بنسبة 5.81%.