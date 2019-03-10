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تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى لـ21 إبريل

الأحد، 10 مارس 2019 12:08 م
تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى لـ21 إبريل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى-أرشيفية
أحمد عبد الهادى
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أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادى الأهلى، لبطلان انتخابات النادى الأهلى التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 21 ابريل المقبل.
 
وقالت الدعوى، التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.
 
وكانت انتخابات النادى الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.
 
 
 
 

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