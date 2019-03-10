بعد قليل.. "الجنايات" تقرر مصير 3 متهمين بـ"رشوة البترول"

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، حكمها على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب بـ13 مليونًا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفان بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونًا.