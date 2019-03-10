video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. "الجنايات" تقرر مصير 3 متهمين بـ"رشوة البترول"

الأحد، 10 مارس 2019 07:00 ص
بعد قليل.. "الجنايات" تقرر مصير 3 متهمين بـ"رشوة البترول" رشوة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، حكمها على 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب بـ13 مليونًا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة، وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

 

وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفان بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة "وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونًا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادة تعفى الراشى والوسيط من العقوبة فى قضايا الرشوة.. تعرف عليها

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

جنايات القاهرة

رشوة البترول




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة