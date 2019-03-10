انتظام عملية الاقتراع بأشمون والوطنية للانتخابات لم تستقبل شكاوى

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

الشريف: الفرز باللجان الفرعية عقب غلق باب التصويت مساء غدا

أغلقت اللجان الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية أبوابها فى تمام التاسعة مساء وذلك خلال اليوم الأول لعملية الاقتراع على المقعد الذى خلى بوفاة نائب الدائرة محمود الخشن، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة، حيث لم تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى خلال هذا اليوم.

وأكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، ان العملية الانتخابية فى يومها الأول بالدائرة تمت بانتظام دون أى معوقات، ولم تتلقى الهيئة أى نوع من المشاكل سواء من الناخبين أو من أطراف العملية الانتخابية الأخرى.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان اللجان الانتخابية فى اليوم الأول للاقتراع فتحت أبوابها فى تمام التاسعة صباحا باستثناء عدد بسيط منها تأخر قليلا.

وأشار الشريف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، ان عملية الاقتراع ستتواصل غدا الاثنين حيث تفتح اللجان أبوابها فى التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء أو حتى آخر ناخب بالمجمع الانتخابى ، وقال الشريف أنه عقب غلق باب التصويت غدا ستتم عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية ثم يتم ارسالها إلى اللجنة العامة بالمحافظة والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لجمعها مع انتخابات الخارج وإعلان النتائج وفقا لما هو مقرر بالجدول الزمنى فى 17 مارس الجارى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.

ووفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلى، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

وجرى تصويت المصريين بالخارج فى الدائرة يومى 1و2 مارس الجارى، حيث تم ارسال محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لضمها على نتائج انتخابات الداخل.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – أن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.