انتحار طالب ثانوى فى بنى سويف لسوء حالته النفسية

بني سويف أيمن لطفى

تخلص طالب ثانوى من حياته شنقا، داخل منزله، بمركز الفشن جنوب بني سويف، لمرورة بحالة نفسية سيئة .

تلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من مستشفي الفشن المركزي، بوصول "مصطفي.ع" 18 سنة، طالب ثانوي، مقيم بقرية الفنت دائرة المركز جثة هامدة، وبفحصه تبين وجود آثار وعلامات حول رقبته .

كشفت تحريات الرائد أحمد حسين ئيس مباحث المركز، أن المجنى عليه طلب من والده بعض الاحتياجات، ولكن والده تأخر في تلبية مطالبه فساءت حالته النفسية، واستغل مغادرة أسرته المنزل لحضور حفل زفاف بالقرية، وقام بشنق نفسه باستخدام حبل تدلى من سقف حجرته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .