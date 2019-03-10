اليوم.. منظمة خريجى الأزهر توزع جوائز مسابقة أفضل مقال صحفى للوافدين الأفارقة

كتب لؤى على

تحتضن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز مسابقة جريدة الرواق - الصادرة عن المنظمة - لأفضل مقال صحفى، للطلاب الوافدين الأفارقة، فى إطار تنمية المهارات الصحفية والإعلامية للطلاب وصقل مهاراتهم ليكونوا سفراء للأزهر فى بلادهم.

وكانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر أعلنت فى وقت سابق أسماء الفائزين بالجوائز عن الأعمال الصحفية المنشورة، فى ملحق سفراء الأزهر خلال الأربعة شهور الماضية بالجريدة.

وتهدف المسابقة، التى شارك فيها عشرات الطلاب من دول أفريقيا إلى تطوير مهارات الطلاب وضبط الخطاب الإعلامى واللغة المستخدمة، واحتراف بناء المقال الصحفى والتدريب عملياً على كتابة مقال منضبط وسلامة الأدوات، وتوسيع مدارك الطلاب الذهنية، وكيفية الرد على الآراء المنحرفة وتفنيد الأفكار المتطرفة.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، التى أعلنها عام 2019 هو عام أفريقيا، فى إطار ترؤس مصر الاتحاد الأفريقى وعودة الدور الريادى للقاهرة.