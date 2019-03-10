اليوم.. محافظ القليوبية يدشن حملة تنظيم الأسرة بقرى ومدن المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

يدشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحملة القومية لتنظيم الأسرة اليوم الأحد، بمجموعة من العيادات المتنقلة بمدينة الشموت ببنها، حيث تم تقسيم المحافظة على مرحلتين تبدا المرحلة الأولى من يوم 10 الى 14 مارس فى إدارات (بنها – كفر شكر – شبين القناطر – القناطر الخيرية –قليوب –شبرا شرق - العبور)، وتواصل الحملة أعمالها بالمرحلة الثانية ابتداء من يوم 17 الى 21 مارس فى إدارات (طوخ – الخانكة – شبرا غرب– قها)، وذلك بحضور بحضور ايمان ريان نائب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والأوقاف والأزهر والتضامن الاجتماعى ومقررى المجلس القومى للمرأة والاسكان والطفولة والامومة ومركز النيل للإعلام.

وأكد المحافظ، أن الحملة تهدف الى خفض معدل النمو السكانى على مستوى المحافظة مع تحسين الخصائص السكانية لهم وتنمية مفهوم الأسرة الصغيرة ورفع معدل الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مطالبا جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون وتوفير كل ما يلزمه القائمين على الحملة للقيام بمهامهم بكل سهولة ويسر.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نوال عمران مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية، أن المحافظة استعدت للحملة هذا العام بعدد 18 موقعا متحركا وعدد 250 موقعا ثابتا، و14 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، و11 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات المركزية.

وأضافت الدكتورة منال عمران، أن الحملة تهدف إلى زيادة أعداد المنتفعات الجدد لوسائل تنظيم الأسرة وخفض نسبة المنقطعات عن الوسائل وتحسين الخصائص السكانية للمرأة وزيادة المشاركة المجتمعية فى حل المشكلة السكانية والتصدى للمفاهيم الخاطئة وخلق تعاون بين الجهات المشاركة فى الحملة.

كما سيتم الاستعانة بأخصائى أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبى على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما فى ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، وكذلك للتعامل مع الحالات الخاصة التى تحتاج إلى مزيد من المهارات مشيرة الى أنه من المتوقع أن تأتى الحملة التنشيطية بتأثير إيجابى فى جذب منتفعات جدد لخدمات تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات من رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وخفض الاحتياجات غير الملباة.