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اليوم.. توزيع شريحة موبايل على طلاب أولى ثانوى لأداء الامتحان الإلكترونى

الأحد، 10 مارس 2019 09:00 ص
اليوم.. توزيع شريحة موبايل على طلاب أولى ثانوى لأداء الامتحان الإلكترونى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوى التجريبية الإلكترونية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية لأسباب فنية مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر، موضحة أن الهدف من الامتحانات هو تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة واستقبال الأسئلة وطريقة تخزينها على التابلت والتصحيح.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم شريحة اتصال بالإنترنت للطلاب، بدءًا من اليوم الأحد لجميع طلاب الصف الأول الثانوى لأداء الامتحان الثانى 24 مارس عن طريق أجهزة التابلت المتصلة بالإنترنت، بغض النظر عن جاهزية المدارس بشبكات الانترنت من عدمه.
 


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