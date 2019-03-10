اليوم.. إجراء انتخابات نواب مجلس الشعب الأعلى بكوريا الشمالية

بيونج يانج (أ ش أ)

تجرى اليوم الأحد، فى كوريا الشمالية انتخابات الدورة الـ14 لأعضاء مجلس الشعب الأعلى، وهو السلطة العليا لسيادة الدولة والتى تمارس الحق التشريعى وفقا للدستور فى الشمال.

وذكرت صحيفة "رودونج" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم الكورى الشمالى، أن الناخبين الشماليين يقومون الآن بالإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح وحيد لعضوية مجلس الشعب الأعلى فى كل دائرة انتخابية .

وتجرى انتخابات مجلس الشعب الأعلى كل 5 أعوام، وتعتبر الثانية من نوعها بعد تولى الزعيم كيم جونج-أون السلطة، بعد أن أجريت الدورة الـ 13 بتاريخ 9 مارس 2014.

وأكدت الصحيفة على أهمية الانتخابات، موضحة أن "انتخابات أعضاء مجلس الشعب الأعلى الـ 14 تجرى فى أهم فترة تحمل مغزى ثورتنا، وتبين أن إرادة أفراد الشعب لا تتغير أبدا فى ثقتهم فى الزعيم الأعلى (كيم جونج-أون) وولائهم له إلى أبعد حد".

وفسرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية تصريحات الصحيفة بأن كوريا الشمالية تسعى للتضامن الشعبى مع القائد الأعلى فى الوقت الذى تحاط فيه بظروف صعبة تتمثل فى إطالة أمد العقوبات المفروضة عليها بسبب انتهاء محادثات القمة فى هانوى بدون اتفاق يذكر.