المباحث تواصل التحرى لكشف ملابسات مقتل سيدة داخل شقة بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

يواصل رجال مباحث قسم أول مدينة نصر التحرى لكشف ملابسات مقتل سيدة داخل شقة مستأجرة.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار نيابة قسم أول مدينة نصر، والذى تضمن تشريح الجثة والتصريح بدفنها.

بدأت القضية بتلقى غرفة النجدة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بمساكن التبة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثروا على جثة سيدة مجهولة الهوية فى حالة تعفن.

ودلت التحريات على أن المتوفاة كانت تقيم فى الشقة بمفردها، وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد إن كانت وفاة طبيعية أو وجود شبهة جنائية فى الواقعة.