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القومى للمرأة بشمال سيناء يعقد ندوة حول "ميراث المرأة"

الأحد، 10 مارس 2019 07:35 م
القومى للمرأة بشمال سيناء يعقد ندوة حول "ميراث المرأة" خلال الندوة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، مساء اليوم الأحد، تنفيذه ندوة بعنوان "ميراث المرأة حق مشروع لها"، واستهدفت الندوة عددا من السيدات بالمحافظة، فى إطار ما يقوم بتنفيذه فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء من عقد ندوات، وتنفيذ أنشطة وحملات احتفالا بأعياد المرأة.

 

حاضر فى الندوة عصام عبد السلام، أستاذ الدراسات اﻹسلامية واللغة العربية عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، وتضمنت الندوة نقاشات حول ميراث المرأة.

 

وتضمنت الندوة تعريفا بدور جامعة العريش فى خدمة أهالى شمال سيناء، ممثلة فى معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، والهدف من إنشائه والدور المنوط به فى خدمة المجتمع والبيئة السيناوية.


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