video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

الأحد، 10 مارس 2019 10:49 ص
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية سلاح نارى - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوه المرافقه له، من ضبط "أ م ر" 37 سنه مقيم بكفور بلشاى وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش، 5 طلقة ذات العيار، 24 قطعة حشيش كبيرة الحجم. 

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 6741 لسنة 2019 مركز شرطة كفر الزيات، وإخطار النيابة لتولى التحقيق .

كما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، حمله مرورية على الطرق السريعة والداخليه بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير وضبط 931 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 46 ألفا و700 جنيه "غرامات فورية"، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالغربية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

كفر الزيات

مركز شرطة كفر الزيات

مباحث الغربيه

سلاح نارى




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة