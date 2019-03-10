القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزتهم سلاح نارى ومواد مخدرة فى حملة أمنية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوه المرافقه له، من ضبط "أ م ر" 37 سنه مقيم بكفور بلشاى وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش، 5 طلقة ذات العيار، 24 قطعة حشيش كبيرة الحجم.

تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 6741 لسنة 2019 مركز شرطة كفر الزيات، وإخطار النيابة لتولى التحقيق .

كما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، حمله مرورية على الطرق السريعة والداخليه بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن تحرير وضبط 931 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة.

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 46 ألفا و700 جنيه "غرامات فورية"، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.