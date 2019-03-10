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القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبى فى الجيزة

الأحد، 10 مارس 2019 11:06 ص
القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبى فى الجيزة المتهم وبحوزته المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبى، وضبط بحوزته 758 دولارا أمريكيا، و4 آلاف جنيه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى اتجار "عصام.ن" بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، واتخاذه من أمام مقر شركة صرافة بالطالبية مكانا للقاء عملائه.

بإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 758 دولارا أمريكيا، و4 آلاف جنيه، تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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