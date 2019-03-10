القبض على عاطل بحوزته أسلحة وذخيرة غير مرخصة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة بندقيتين الية وخرطوش، وعدد من الطلقات بدون ترخيص فى بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، حيازة "أحمد.ع" عاطل سبق اتهامه فى قضيتين قتل وسلاح نارى، بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش بامب أكشن، و19 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.