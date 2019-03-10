الصين: توافق حول قضايا مهمة بشأن سعر الصرف مع أمريكا

بكين (أ ش أ)

قال محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) "يى قانغ" إن الصين والولايات المتحدة ناقشتا قضية أسعار الصرف، وتوصلتا إلى توافق حول العديد من القضايا المحورية والمهمة خلال الجولة الأخيرة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف قانغ -فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، على هامش الدورة التشريعية السنوية فى العاصمة (بكين)- إن الجانبين ناقشا سبل احترام استقلالية السلطات النقدية لبعضهما فيما يتعلق برسم معالم السياسة النقدية.

وتابع قائلا " إن المناقشات شملت كذلك التمسك المتبادل بآلية تحديد سعر الصرف على أساس السوق، والوفاء بالالتزامات التى قطعت فى القمم السابقة لمجموعة الـ20 مثل عدم اعتماد خفض تنافسى لسعر الصرف، وعدم استخدام أسعار الصرف لأغراض تنافسية، والحفاظ على اتصال وثيق فى أسواق النقد الأجنبي.

وأشار قانغ إلى أن الجانبين ناقشا مسألة أنه يتعين على كل منهما الالتزام بالكشف عن البيانات وفقا لمعايير شفافية الإحصاءات لصندوق النقد الدولي.

وحول السياسات النقدية، أكد محافظ البنك المركزى الصينى أن بلاده ستواصل اعتماد سياسة نقدية حذرة سيتم تخفيفها أو تشديدها بدرجة مناسبة، وأوضح قانغ أن السياسة سترتكز على التعديل المضاد للتقلبات الدورية، وستعنى أن الزيادات فى المعروض النقدى والتمويل الكلى يجب أن يكون متسقا مع القيمة الإسمية لنمو إجمالى الناتج المحلي.

ولفت قانغ إلى أنه سيتم توفير دعم أقوى للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الخاصة، منوها إلى أن السياسة النقدية الصينية، التى تستند بالأساس للوضع الاقتصادى المحلى، ستأخذ بعين الاعتبار عوامل دولية ووضع الصين فى النظام الاقتصادى العالمى فضلا عن القطاعات الموجهة للتصدير.