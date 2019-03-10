video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة ابتدائية بالأقصر دون إصابات

الأحد، 10 مارس 2019 11:47 ص
السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة ابتدائية بالأقصر دون إصابات حريق - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
نجح الأهالى وأعضاء هيئة التدريس، داخل مدرسة "بدران الابتدائية" بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، منذ قليل، فى السيطرة على حريق محدود نشب بالطابق الأول داخل المدرسة، وتم إخلاؤها من التلاميذ فى الحال لحمايتهم من النيران، وتم السيطرة على الوضع دون مصابين.
 
البداية كانت بتلقى غرفة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، إخطارا من مدير مدرسة بدران الإبتدائية بمنطقة الكرنك، يفيد بنشوب النيران فى الطابق الأول بالمدرسة وتم إخلاؤها فى الحال من التلاميذ، ونجح الجيران بالمنطقة بمعاونة المعلمين فى السيطرة على الحريق قبل وصول سيارتى الإطفاء التى قامت بعملية التبريد لآثار الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل منزل فى أطفيح دون إصابات

الاقصر

اخبار مصر

مدرسة بدران بالكرنك

مدرسة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة