السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة ابتدائية بالأقصر دون إصابات

الأقصر – أحمد مرعى

نجح الأهالى وأعضاء هيئة التدريس، داخل مدرسة "بدران الابتدائية" بمنطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، منذ قليل، فى السيطرة على حريق محدود نشب بالطابق الأول داخل المدرسة، وتم إخلاؤها من التلاميذ فى الحال لحمايتهم من النيران، وتم السيطرة على الوضع دون مصابين.

البداية كانت بتلقى غرفة الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، إخطارا من مدير مدرسة بدران الإبتدائية بمنطقة الكرنك، يفيد بنشوب النيران فى الطابق الأول بالمدرسة وتم إخلاؤها فى الحال من التلاميذ، ونجح الجيران بالمنطقة بمعاونة المعلمين فى السيطرة على الحريق قبل وصول سيارتى الإطفاء التى قامت بعملية التبريد لآثار الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.