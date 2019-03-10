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السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد

الأحد، 10 مارس 2019 11:32 ص
السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى و محسن البديوى
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش سبع الليل

هيكله السكه الحديد مطلب قومى..حيث يوجد اكثر من 50 الف موظف بالمرفق اكثر من نصفهم بطاله مقنعه

😁😀..بالتوفيق ان شاء الله ....للواء كامل الوزيرى فى مهمه عبور جديده.. بمنظومه النقل والسكك الحديديه

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