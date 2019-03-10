السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.
وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد: "المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليونات جنيه".
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بواسطة:
مشمش سبع الليل
هيكله السكه الحديد مطلب قومى..حيث يوجد اكثر من 50 الف موظف بالمرفق اكثر من نصفهم بطاله مقنعه
😁😀..بالتوفيق ان شاء الله ....للواء كامل الوزيرى فى مهمه عبور جديده.. بمنظومه النقل والسكك الحديديه