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السيسي: "مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها أرقام متواضعة"

الأحد، 10 مارس 2019 02:25 م
السيسي: "مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها أرقام متواضعة" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جميع الشهداء العسكريين والمدنيين قدموا ثمنا كبيرا حتى يعيش الوطن فى سلام وآمان.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات، "يا ترى بندى الجيش والشرطة مرتبات إيه؟، يا ترى بيقولونا عاوزين فلوس وبيقولوا مش هانكمل لحد ما تدولنا، لا حصلت ولا هاتحصل، والتمن اللى تم دفعه مايتعوضش خالص، ولو قلتلكم أرقام مرتبات الجيش والشرطة هاتستغربوا قوى، أرقام متواضعة وطول عمر الجيش والشرطة كان كده"..ومحدش أبدا طلب زيادة".


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